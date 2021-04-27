ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В детском саду в Саку пострадал четырехлетний ребенок. Он в тяжелом состоянии

По собранной на месте происшествия информации полиция знает, что несчастный случай прoизошел в песочнице на территории детсада, где играли дети. Во время игры ребенок попал в яму, вырытую в песке, и из-за нехватки воздуха потерял сознание. В это время во дворе находились и воспитатели, одна из которых обнаружила случившееся и сразу же приступила к реанимированию ребенка. Скорая прибыла менее чем за 10 минут, медики переняли реанимирование ребенка и увезли его в больницу.

„На месте работают криминалисты и следователи. В место прибыли сотрудники службы помощи жертвам, которые оказывают помощь родителям и персоналу. Ребенок по-прежнему находится в тяжелом состоянии в больнице", — сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт.

Окружной прокурор Пыхьяской прокуратуры Леа Пяхкель сказала, что начато уголовное делопроизводство по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

"Все обстоятельства происшествия выясняются. Следствие должно дать ответ и на вопрос, почему ребенок оказался под песком и сколько времени он там находился. Сейчас мы все надеемся на то, что старания врачей дадут результаты и состояние ребенка стабилизируется", — сказала Пяхкель.

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