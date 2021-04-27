В Карибском море обнаружили яхту с 210 кг кокаина. Задержан гражданин Эстонии

Операция прошла в ночь на 16 апреля.

Задержанные вместе с судном по распоряжению прокуратуры были переданы бюро по расследованию наркопреступлений, сообщает France Info.

Подозреваемыми являются 43-летний гражданин Эстонии и 64-летний гражданин Латвии. Им было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков в составе организованной преступной группировки, а также в принадлежности к организованной преступной группировке.

Мужчины были заключены под стражу. Им грозит 30-летнее тюремное заключение.

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