Бывший министр возвел возле берега незаконную постройку и получил штраф в 600 евро

Много лет назад Ыунапуу приобрел смотровую вышку, которую в советские времена использовала погранохрана, и перестроил ее в дачу. Сначала все было хорошо, но с течением времени море стало подмывать песчаный пляж и к настоящему моменту вода добралась практически до самого дома. Еще немного и штормовые волны смыли бы почву из-под фундамента и дача завалилась бы набок.

Для того, чтобы этого не случилось, Ыунапуу построил на границе с морем береговое укрепление из больших камней для сдерживания волн. Этого оказалось недостаточно, поэтому позже чуть ближе к берегу он построил капитальную стену.