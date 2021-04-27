Почти миллиард евро! Налоговая предотвратила не облагаемое налогом распределение прибыли в рекордном объеме

В первом квартале этого года было выявлено в общей сложности 20 нарушений, чем было предотвращено не облагаемое налогом распределение прибыли на сумму 956 миллионов евро. В результате чего был предотвращён потенциальный налоговый убыток в размере 239 миллионов евро. Для сравнения, в прошлом году было предотвращено не облагаемое налогом распределение прибыли на сумму почти 153 миллиона евро, а также в результате производств в государственный бюджет поступило 7,7 миллионов евро налоговых денег.

НТД не может комментировать конкретные случаи из-за обязанности хранить налоговую тайну, но по словам налогового аудитора рабочей группы по вопросам капитала Олава Оттенсона, цель НТД состоит в том, чтобы охватить все ситуации, когда сделки предприятий не имеют реального экономического содержания и в основном их осуществляют для получения налоговых преимуществ. ”Использование различных незаконных схем со временем сократилось, но в случае открытий бросается в глаза продолжительность этих сделок, а также сокрытие реальных получателей прибыли”, — добавил он.

По словам заместителя генерального директора НТД Риво Рейтманна, надзор за скрытым распределением прибыли коммерческих объединений является одним из приоритетов департамента. ”В 2016 году мы обновили методику оценивания рисков, которая принесла очень успешные результаты. Дополнения законов, международное сотрудничество и увеличение состава рабочей группы по вопросам капитала также способствовали раскрытию случаев”, — сказал он.