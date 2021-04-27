Показывавший в телеэфире порно бизнесмен вступил в Isamaa и привел с собой несколько сотен человек

В начале 2019 года Сютт привлек внимание общественности тем, что запустил в Тарту телеканал Entusiast TV, транслировавший порнографию. Запрет на показ порно на телеэкранах был для Сютта тогда вопросом трактовки. "Порно — не преступление, оно доступно в интернете 24/7", — заявил он тогда. Поскольку рейтинг передачи оказался ниже запланированного, то ее было решено закрыть.

Одновременно с желанием показать народу порно Сютт хочет "популяризировать консервативное мировоззрение" и утверждает, что Isamaa — лучшая партия, в рядах которой можно заниматься национальной и консервативной политикой, направленной на активных людей.

В 2018 году Мадис Сютт основал партию ”Воля народа”, но как сам говорит, понял, что в Эстонии и так много партий и единственный вариант — присоединиться к другой из них. Поэтому он и выбрал Isamaa и привел с собой несколько сотен единомышленников.

Теперь число членов Isamaa вновь выросло выше 8000.