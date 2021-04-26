ВИДЕО | Будут ли прибывающих в Эстонию из-за границы принудительно тестировать? Отвечает министр Танель Кийк

"При прибытии из поездки тестирование настоятельно рекомендовано", — сказал Кийк.

"В любом случае разумно его сделать, чтобы убедиться в своей инфекционной безопасности. Узнать, нет ли какого-либо экзотического штамма, и при положительном тесте соблюдать требования самоизоляции".

Министр заверил, что принудительно никого тестировать не будут.

"Это были бы действия, не присущие демократическому правовому государству", — считает Кийк. По его мнению, было бы правильно авиаперевозчикам требовать от пассажиров отрицательного теста на COVID-19.

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