26.04.2021, 22:02
ВИДЕО | Будут ли прибывающих в Эстонию из-за границы принудительно тестировать? Отвечает министр Танель Кийк(5)
"При прибытии из поездки тестирование настоятельно рекомендовано", — сказал Кийк.
"В любом случае разумно его сделать, чтобы убедиться в своей инфекционной безопасности. Узнать, нет ли какого-либо экзотического штамма, и при положительном тесте соблюдать требования самоизоляции".
Министр заверил, что принудительно никого тестировать не будут.
"Это были бы действия, не присущие демократическому правовому государству", — считает Кийк. По его мнению, было бы правильно авиаперевозчикам требовать от пассажиров отрицательного теста на COVID-19.
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