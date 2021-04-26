Новости Эстонии
26.04.2021, 17:53

Министр: выпускные классы могли бы тоже пойти в школу с 3 мая. А затем и все остальные

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Koroonaajastu tund Keila koolis 8.01.2021
Koroonaajastu tund Keila koolis 8.01.2021
Foto: Andres Putting
Министр образования и науки Лийна Керсна заявила, что сделает предложение разрешить с 3 мая контактное обучение не только для 1-4 классов, но и для выпускных (9 и 12), а еще через неделю в школу могли бы пойти и все остальные, пишет rus.err.

"На прошлой неделе договорились, что через неделю пересмотрим смягчение ограничений в сфере образования. Показатели заражения коронавирусом за неделю еще снизились. Уверена, что обсудим эту тему завтра (во вторник, 27 апреля — ред.). Придерживаюсь позиции, что каждый день контактного обучения — это выигранный день", — сказала Лийна Керсна в интервью ERR.

"А с 10 мая можно разрешить и ученикам остальных классов учиться в помещения с заполняемостью до 50%. Важно, чтобы все классы могли бы еще в этом учебном году побывать в школе", — отметила министр.

С 3 мая разрешено контактное обучение для учеников 1-4 классов.

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