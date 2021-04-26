Ратас - коллеге из Верховной Рады и народу Украины: агрессивное поведение России представляет опасность,

”Агрессивное поведение России представляет опасность, — сказал Ратас. — Мы высоко ценим сдержанность, проявленную Украиной несмотря на провокации со стороны России, и подтверждаем, что полностью поддерживаем стремления Украины к евро-атлантической интеграции”.

По словам спикера Рийгикогу, следует также особо отметить, что несмотря на длящуюся на протяжении семи лет враждебную деятельность Украина смогла продолжить претворять в жизнь крупные и сложные реформы. ”Украина начала сложную реформу судебной системы. Для борьбы с коррупцией также необходимо приложить немало усилий. Но мы уверены, что вы успешно справитесь со всеми вызовами”.

По словам Ратаса, Эстония готова поделиться своим опытом и всесторонне поддерживает Украину, будь это, например, лечение раненых, преподавание языков или сотрудничество в сфере киберзащиты. ”Украина — это приоритетное для Эстонии государство с точки зрения сотрудничества в сфере развития, — сказал Ратас. — Также в рамках парламентского сотрудничества Рийгикогу готов поделиться своим опытом, например, в вопросах внедрения цифровых решений”.

Ратас отметил решение Эстонии выделить 0,5 миллиона евро на помощь внутренним беженцам Украины и пострадавшим в ходе конфликта. Спикер Рийгикогу добавил, что желание Эстонии — помочь в первую очередь детям и раненым, проживающим в зонах конфликта.

Участники встречи также обсудили проект газопровода ”Северный поток 2”, который должен пройти по дну Балтийского моря. Ратас отметил, что как Эстония, так и другие Балтийские государства и Польша с самого начала выступали против этого проекта.

На видеовстрече участники также обсудили деятельность России в Восточной Украине, проблемы, связанные с водоснабжением Крыма, а также ситуацию с COVID-19 в Эстонии и Украине и работу парламентов во время кризиса в сфере здравоохранения.