Девушка дня. Звезда русского MMA Анастасия Янькова решила, что в ее инстаграме слишком много фото в одежде. И исправилась!

"Слишком много тут стало фотографий в одежде, так можно еще подумать, (ужас какой) что я стала взрослым и серьёзным человеком, а это уж слишком, сами понимаете. Без костюма, фильтров и косметики я - тоже я. Утро понедельника идеально, если оно не раньше 11-ти. Крутой весенней недели вам желаю", - написала Анастасия. И, конечно, опубликовала не слишком взрослое и не слишком серьезное фото.

"Взрослеешь, тетя Настя", - написал ей боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов. И это правда, Насте - уже 30. Она профессионально занималась каратэ, кикбоксингом, а в 2013 году решила сменить амплуа и стала бойцом MMA. Ее первая соперница Элеонора Тассинари (с ирокезом, с каменным лицом - так ее охарактеризовала Янькова) была повержена болевым приемом. И дальше в течение четырех лет следовали только победы.

Первое поражение, которое Янькова потерпела в Лондоне три года назад оказалось пока последним. Россиянка приостановила карьеру и сейчас ее всё чаще можно увидеть на российских спортивных каналах в роли ведущей. Дело это непростое - поэтому иногда случаются ошибки. Вот такие, например.

Но любим мы Анастасию не только за то, что она - такая раскрепощенная ведущая, и не за то, с каким мужеством она выходила в октагон и крушила соперниц. А просто любим - и всё. Нужна ли для нашей любви какая-то причина?

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