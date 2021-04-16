Девушка дня. Лучшая серфингистка и одна из самых сексуальных женщин мира Алана Бланшар

Не удивительно, что заниматься серфингом девушка начала рано, ведь родина нашей героини — Гавайи.

В 13 лет Алана стала свидетелем несчастного случая, который произошел с её подругой — серфингисткой Бетани Хэмилтон. Позже она даже сыграет в фильме, снятом на основе данной истории. Однако это не повлияло на любовь девушки к волнам и доске — уже в 2005 году она становится победительницей чемпионата ”T&C Women’s Pipeline”.

После этого последовала целая череда побед и всеобщее признание. Алана Бланшар даже вошла в топ ”100 самых сексуальных женщин мира” по версии журнала FHM.

Помимо спорта девушка пробует себя и в других направлениях — так, она участвует в создании купальников Rip Curl и принимает активное участие в разработке гидрокостюмов специально для серфинга.

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