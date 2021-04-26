Гражданин Сирии незаконно проник в Эстонию с территории России

Утром 23 апреля полиция обнаружила в волости Сетомаа (Выруский уезд) вблизи временной контрольной линии с Россией мужчину, который двигался внутрь территории Эстонии.

Пограничники задержали мужчину для проверки. Задержанным оказался 31-летний гражданин Сирийской Арабской Республики, который признался, что пришел в Эстонию с территории России, то есть незаконно пересек границу.