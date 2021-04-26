"Пошутившая" о бомбах в Таллиннском аэропорту и торговых центрах женщина получила 8 месяцев условного срока

Кроме того, Каламетс должна находиться в своем постоянном месте жительства, а при его смене она должна просить разрешение у сотрудника службы пробации. Также она должна принять участие в социальной программе — в отношении нее применят контроль поведения. В этот период ей нельзя будет употреблять алкоголь.

Каламетс также была наказана за физическое насилие в отношении своего мужа и за самовольное использование чужого транспортного средства.

Суд также взыскал с обвиняемой за ее преступления и расходы на защиту 1210,8 евро.

Как сообщила судья на заседании, Каламетс неоднократно звонила в Центр тревоги и говорила, что в столичных торговых центрах заложены бомбы.

16 апреля 2020 года в 20:25 в Центр тревоги поступило несколько сообщений подряд, что в четырех торговых центрах и аэропорту в Таллинне заложены бомбы, которые взорвутся через несколько минут.

Полиция задержала 29-летнюю Каламетс на следующий день в ее доме в волости Куусалу в Харьюмаа. Полицейским она заявила, что это была глупая безобидная шутка. Несмотря на это ее задержали и завели уголовное дело.