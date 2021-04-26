ЧП и криминал
26.04.2021, 13:16

Прокурор требует для лихулаского стрелка пожизненного заключения

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Mikk Tarraste
Mikk Tarraste
Foto: Ago Tammik
В Пярнуском уезде близится к завершению рассмотрение по существу уголовного дела о стрельбе в Лихула, и прокуратура требует приговорить обвиняемого Микка Таррасте к пожизненному тюремному заключению, сообщает RusERR.

В понедельник прокурор Гарди Андерсон потребовала признать Таррасте виновным в убийствах, совершенных сверхопасным способом, а также незаконном обороте боеприпасов — за эти преступления она требует наказать обвиняемого пожизненным тюремным заключением, сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда.

Защитник обвиняемого выступит с речью в 14:00, после чего свое последнее слово скажет сам Микк Таррасте.

В ходе начавшегося в феврале судебного следствия адвокат обвиняемого Рюнно Роосмаа заявил, что его подзащитный признает себя виновным в полной мере, а своей главной задачей присяжный адвокат назвал избежать пожизненного заключения для Таррасте.

Потерпевшие приобщили к делу гражданские иски на сумму около 350 000 евро.

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