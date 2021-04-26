26.04.2021, 13:16
Прокурор требует для лихулаского стрелка пожизненного заключения(10)
Foto: Ago Tammik
В Пярнуском уезде близится к завершению рассмотрение по существу уголовного дела о стрельбе в Лихула, и прокуратура требует приговорить обвиняемого Микка Таррасте к пожизненному тюремному заключению, сообщает RusERR.
В понедельник прокурор Гарди Андерсон потребовала признать Таррасте виновным в убийствах, совершенных сверхопасным способом, а также незаконном обороте боеприпасов — за эти преступления она требует наказать обвиняемого пожизненным тюремным заключением, сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда.
Защитник обвиняемого выступит с речью в 14:00, после чего свое последнее слово скажет сам Микк Таррасте.
В ходе начавшегося в феврале судебного следствия адвокат обвиняемого Рюнно Роосмаа заявил, что его подзащитный признает себя виновным в полной мере, а своей главной задачей присяжный адвокат назвал избежать пожизненного заключения для Таррасте.
Потерпевшие приобщили к делу гражданские иски на сумму около 350 000 евро.