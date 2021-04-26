ВИДЕО | Путешественники завозят в Эстонию вирус и новые штаммы. Ведомства рассказали о текущей ситуации

Сепп начала с того, что заболеваемость в стране снижается, но нельзя терять бдительность. Необходимо продолжать соблюдать ограничения. Часть случаев на прошлой недели связаны с путешествиями, в частности в Египет. Велика вероятность того, что приезжающие завезут в Эстонию новые штаммы.

Кийк также подчеркнул, что сейчас не время ездить в экзотические страны. Можно отдохнуть в Эстонии, а в случае острой необходимости в соседних государствах. Он отметил, что организаторы также могли отказаться от предоставления соответствующих туров. ”Давайте не будем следовать логике, что если что-то напрямую не запрещено, то оно разрешено”, — призвал министр.

По словам Кийка, к настоящему моменту провакцинировано около 60% людей в возрасте 70+, но в целом темпы вакцинации нужно повысить, что в ближайшее время и будет сделано. Поставки вакцин также увеличатся. ”С вакцинацией и приходом лета мы получим больше свободы, поэтому сейчас разумно не перегибать палку и не рисковать [нарушением мер предосторожности]”, — отметил Кийк.

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