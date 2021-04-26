Минимальный размер алиментов понизится до 193 евро в месяц. Как они будут теперь высчитываться?

Как сообщило министерство, оно направило на согласование законопроект, который должен создать систему назначения алиментов на несовершеннолетнего ребенка, отвечающую жизненным стандартам в Эстонии и являющуюся более гибкой. Для этого будут установлены критерии, на основе которых суды будут назначать алименты.

Кроме того, был добавлен пункт, который касается уже вступивших силу постановлений суда, где были назначены минимальный алименты без более детального рассмотрения конкретных обстоятельств. Когда вступит в силу новая система, то и в этих постановлениях автоматически будет учитываться новая базовая ставка.

Таким образом, если согласно вынесенному до 1 января 2022 года постановлению суда родитель обязан платить несовершеннолетнему ребенку алименты в размере от 193 до 292 евро в месяц, то с 1 января 2022 года родитель обязан платить алименты всего 193 евро в месяц.

Действующая сейчас устанавливает размер минимальных алиментов в половину минимальной зарплаты, что сейчас составляет 292 евро. Так как минимальная зарплата постоянно растет, то рос и замер минимальных алиментов.

Новая сумма в 193 евро — это базовая ставка, которая была высчитана в ходе исследований. В итоге окончательная сумма алиментов будет высчитываться согласно следующим критериям:

- доход родителя. К базовой ставке добавляется 3% от средней брутто-зарплаты в Эстонии за предшествующий год. На момент вступления законопроекта в силу она будет равна 43 евро. Эта сумма будет пересчитываться каждый год 1 апреля.

- число детей в семье, на которых нужно выплачивать алименты. Начиная со второго ребенка размер алиментов на 15%. Размер алиментов не сокращается в случае двойняшек-тройняшек и если разница в возрасте между детьми превышает три года.