Новости Эстонии
26.04.2021, 09:50

Кая Каллас: старый уклад жизни никогда не вернется

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Foto: Ilmar Saabas
Уклад жизни, который был у нас до начала пандемии коронавируса, уже никогда не вернется, сказала премьер-министр Кая Каллас в понедельник в передаче "Vikerhommik" на радиостанции Vikerraadio.

"Смотря на все то, что происходит в мире, я бы сказала, что было бы разумно принять то, что точно такой же уклад жизни к нам не вернется", — сказала Каллас в интервью.

Согласно данным ВОЗ, на позапрошлой неделе был побит рекорд по числу новых случаев заражения COVID-19 — целых 5,24 миллионов. Ранее в январе было зафиксировано 5,04 млн за неделю. Число новых случаев заражения во всем мире растет уже восьмую неделю подряд.

Каллас добавила, что поэтому правительство выпустило так называемую белую книгу — чтобы дать людям рекомендации, как жить с коронавирусом.

По ее словам, сейчас в Эстонии около 400 000 людей с антителами против коронавируса, который были получены либо через вакцинацию, либо после болезни. Исходя из этого Каллас уверена, что летом люди смогут вздохнуть более свободно перед наступлением новой волны коронавируса.

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