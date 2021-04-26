За сутки в Эстонии выявлено 163 случая заражения коронавирусом, умерли два человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 87 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 71 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 21, в Тартумаа — 14, в Пярнумаа и Ярвамаа — по 10, в Ляэне-Вирумаа — семь новых положительных тестов. В Вильяндимаа и Валгамаа прибавилось по три, в Йыгевамаа и Ляэнемаа- по два, в Пылвамаа и на Сааремаа — по одному новому случаю заражения. На Хийумаа, в Рапламаа и Вырумаа новых положительных тестов не прибавилось. У двух получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 447,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 9%.

По состоянию на утро 26 апреля в больницах находится 407 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 62 пациента, из которых на управляемом дыхании 41 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 22. Домой выписали 10 человека, четырех человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,7% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 69 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 316 человек (77%).

За сутки умерло двое зараженных коронавирусом — 64-летний и 73-летний мужчины. Всего в Эстонии умерло 1 145 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершена 6 861 история болезни COVID-19 с 6 604 пациентами.

По состоянию на 26 апреля выздоровело 107 906 человек. Из них история болезни 70 846 человек (65,7%) завершена, у 37 060 человек (34,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.