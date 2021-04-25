Ожье выиграл "Ралли Хорватии" и едва не попал в Книгу рекордов Гиннесса

Интересно, что в карьере француза была победа и с меньшим преимуществом. В 2011 году на Ралли Иордании он одержал победу над занявшим второе место финном Яри-Матти Латвалой с преимуществом всего 0,2 секунды, а в 2007 году на Ралли Новой Зеландии разрыв между Маркусом Гронхольмом и Себастьяном Лоэбом составил 0,3 сек.

Победа стала второй для Ожье в нынешнем сезоне и позволила ему возглавить общий зачет чемпионата мира с 61 набранным очком. На 8 баллов он опережает партнера Тянака по "Хендай" Тьерри Невилля. Сам Тянак занимает 4-е место в этой классификации.

Еще один эстонский экипаж - Роберт Вирвес-Сандер Прууль, выступающий в категории JWRC - занял итоговое 51-е место (7-е в своей категории). Следующий этап чемпионата мира по авторалли пройдет с 20 по 23 мая в Португалии.

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