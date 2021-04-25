EKRE предлагает ввести уголовную ответственность за принудительную вакцинацию

Предлагаемый законопроект вводит в закон статью о принудительной вакцинации, поскольку конституция предусматривает, что никто не может подвергаться медицинским или научным экспериментам против свободной воли, и обеспечивает конфиденциальность, что также означает по закону физическую неприкосновенность.

Согласно законопроекту, суд может за принудительную вакцинацию наложить на юридическое лицо штраф в размере от 4000 до 16 млн евро. В качестве дополнительного наказания к юридическому лицу может быть наряду с денежным взысканием применено и принудительное прекращение деятельности.

Законопроект предлагает дополнить закон разделом о наказуемости принудительной вакцинации, когда человека в медицинских целях насилием, обманом, угрозой причинения вреда, посредством зависимости от другого человека или злоупотреблением служебным положением, а также под угрозой увольнения с работы ставят в положение, вынуждающее его или ее вакцинироваться, и наказывать такое деяние по принудительной вакцинации тюремным заключением сроком от трех до двенадцати лет.

То же деяние, совершенное юридическим лицом, законопроект предлагает наказывать денежным взысканием или принудительным закрытием.

Согласно пояснительной записке к проекту, уголовный кодекс дополняется введением конкретных и понятных ссылок на предусмотренные конституцией принципы с тем, чтобы никто не мог подвергаться медицинским или научным экспериментам против его или ее свободной воли.

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