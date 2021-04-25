ФОТО | На мокрой дороге автомобиль вылетел в кювет: водитель погиб на месте

Полиция получила сегодня около 11 часов сообщение, что в волости Тюри Ярваского уезд с дороги выехал легковой автомобиль Audi.

"По предварительным данным, автомобиль ехал со стороны Рапла в сторону Тюри. На перекрестке Мурака машина вылетела с дороги и ее выбросило в лес. К сожалению, водитель, 28-летний мужчина, погиб на месте, — сказал лейтенант Пайдеского отделения полиции Хейго Эйнассоо. — Полиция выражает соболезнования близким погибшего".

Водитель был в автомобиле один, один был пристегнет ремнем безопасности. На месте ДТП покрытие дороги было мокрое. Все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе делопроизводства.

В этом году произошло 273 ДТП, в них 13 погибло человек и пострадало 326 человек.

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