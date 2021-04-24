Машина журналистки ETV+ потеряла колесо через день после заезда в мастерскую. Никто не пострадал только чудом(3)
"В понедельник начнём разбираться. Хорошо, что никто не пострадал. За рулем была я, рядом оператор Полина Линовицкая. Седых волос прибавилось", — написала Юлия Календа.
"Нам очень очень повезло, что сюжет для Кофе+ (утренняя программа телеканала — прим. RusDelfi) за город мы поехали снимать на машине героини. И только после работы пересели на свою, так что скорость была около 40 км/ч, — уточнила она в разговоре с корреспондентом RusDelfi. — Буквально через три минуты после того, как мы отъехали от площади Вабадузе, колесо укатилось вперед. Люди на остановке (Койду — прим. RusDelfi) испугались, не каждый день такое увидишь. Страшно представить, что могло бы произойти на большей скорости".
Юлия не стала сообщать RusDelfi название фирмы, в которой происходила балансировка колес.
- Мой посыл такой: главное, чтобы больше не было таких ошибок и недоделок со стороны сервисов. Это всё же их ответственность, - подытожила журналистка.
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