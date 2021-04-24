Новости Эстонии
24.04.2021, 18:29

Машина журналистки ETV+ потеряла колесо через день после заезда в мастерскую. Никто не пострадал только чудом

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Фото: фэйсбук Юлии Календы
Журналистка телеканала ETV+ Юлия Календа сообщила в своем фэйсбуке, что на следующий день после заезда в мастерскую, где делали балансировку, переднее левое колесо ее автомобиля отпало прямо во время движения.

"В понедельник начнём разбираться. Хорошо, что никто не пострадал. За рулем была я, рядом оператор Полина Линовицкая. Седых волос прибавилось", — написала Юлия Календа.

"Нам очень очень повезло, что сюжет для Кофе+ (утренняя программа телеканала — прим. RusDelfi) за город мы поехали снимать на машине героини. И только после работы пересели на свою, так что скорость была около 40 км/ч, — уточнила она в разговоре с корреспондентом RusDelfi. — Буквально через три минуты после того, как мы отъехали от площади Вабадузе, колесо укатилось вперед. Люди на остановке (Койду — прим. RusDelfi) испугались, не каждый день такое увидишь. Страшно представить, что могло бы произойти на большей скорости".

Юлия не стала сообщать RusDelfi название фирмы, в которой происходила балансировка колес.

- Мой посыл такой: главное, чтобы больше не было таких ошибок и недоделок со стороны сервисов. Это всё же их ответственность, - подытожила журналистка.

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