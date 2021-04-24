Уже совсем скоро стартует Ярмарка труда и карьеры Кассы по безработице. Как принять участие?
В прошлом году Касса по безработице впервые попробовала организовать большую виртуальную ярмарку труда и карьеры, которую посетило более 25 000 человек. Семинары, которые проходили во время ярмарки, посмотрели и послушали на различных платформах еще больше людей, более чем 70 000 человек.
В этом году виртуальная ярмарка будет проходить четыре дня: с 27 апреля по 30 апреля. В рамках ярмарки можно будет ознакомиться с вакансиями нескольких десятков работодателей, посетить семинары, принять участие в мастер-классах, а также подготовиться к собеседованию на работу. Каждый найдет себе занятие по душе, а в ходе онлайн ярмарки это еще и удобно, потому что все можно делать в подходящее вам время и в удобном для вас месте. Если в прошлом году виртуальная ярмарка была скорее неожиданным и вынужденным решением, то в этом году это скорее хорошая возможность.
”По сравнению с прошлым годом мы значительно поработали над развитием концепции виртуальной ярмарки. Например, будет больше индивидуальных консультаций и семинаров”, — сказала руководитель по услугам Кассы по безработице Ливиа Лаас. Новым и оригинальным решением стала, например, симуляция собеседования на работу, на которую люди могут забронировать время, чтобы порепетировать собеседование с работодателем. Если человек волнуется во время собеседования, то теперь есть хорошая возможность снизить это волнение — причем собеседования проводят консультанты по карьере, а в некоторых случаях помогают и работодатели. Пройдет много семинаров и, конечно, найдется место и традиционной части ярмарок труда — вакансиям. В ситуации, когда безработица выросла, информацию о новых рабочих местах очень ждут. Из известных работодателей на ярмарке будут представлены Департамент полиции и погранохраны, IKEA, Selver, а также организатор марафонов IRONMAN.
”В этом году мы особенно гордимся семинаром по карьере”, — говорит Лаас и добавляет, что в этом году семинар по карьере будет проходить три дня. ”Мы пригласили много интересных выступающих, например ученого Тартуского университета Яана Ару, который расскажет, как найти в себе потенциал. Обзор сферы информационных технологий дадут, например, Карин Кюннапас из Йыхвиской технологической школы и сооснователь Bolt Мартин Виллиг. Для работодателей также будут семинары, они смогут послушать, например, семинар по трудовому праву или принять участие в панельной дискуссии на тему ”зеленого” мышления”, — перечисляет Лаас.
Первый день семинаров и будет направлен на работодателей, модерировать его будет Кярт Киннас. В другие дни модераторами семинаров будут Урмас Вайно и Ханнес Хермакюла.
Регистрация на индивидуальные консультации открылась еще до начала ярмарки, поэтому уже сейчас можно зайти на сайт ярмарок труда www.toomess.ee.
Будет и другая интересная ярмарка, направленная на молодежь
Всего через несколько дней после виртуальной Ярмарки труда и карьеры состоится ярмарка ”Летом на работу”, на которую приглашаются молодые люди в возрасте 16-29 лет. ”Цель — дать молодым людям возможность найти на лето работу или место для практики. Регистрация на эту ярмарку идет очень активно”, — сказала Лаас.
На молодежной ярмарке представлено очень много сфер, а основной упор больше не делается на самую популярную ранее сферу обслуживания. В этом году, например, можно найти компании, которые предлагают охранные услуги, охрану пляжей, а также производственные предприятия. Из известных работодателей будут представлены, например, Eesti Pandipakend, мыза Сангасте или Tellitoit OÜ, также на молодежной ярмарке будет представлено большинство работодателей, которые будут предлагать работу и на Ярмарке труда и карьеры. Также будет возможность попробовать себя на собеседовании на работу. Ярмарки будут проходить на платформе www.toomess.ee. Участие для всех бесплатно.