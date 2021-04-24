РЕПОРТАЖ | На место вырубленного государственного леса новый сажают c помощью вертолета

Мы с журналистами собираемся недалеко от Силламяэ, в Ида-Вирумаа. RMK пригласил нас посмотреть, как в этом году высаживается новое поколение леса. Когда мы прибыли на место, на участке сплошной вырубки площадью два гектара уже работал экскаватор, который перекапывал дерн и сажал туда маленькие сосенки. В этом году на лесопосадках работают три такие машины.

До знакомства с техникой начальник лесоводческой службы RMK Тоомас Вяэт рассказывает о том месте, куда мы приехали. На этой лесосеке рубка была проведена в прошлом году, здесь рос 90-летний сосняк. Поодаль виднеются небольшие сосны, посаженные пять лет назад, по левую руку — 12-летний сосновый молодняк, а вдали находится 93-летний сосновый бор. ”Это прекрасное место, чтобы понять, что всякое разнообразие полезно. Чтобы в будущем у нас был красивый лес, зрелый лес, старый лес, разумно выполнять обновление через определенные промежутки времени”, — поясняет Вяэт.