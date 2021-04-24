Страховая фирма: весеннее сжигание прошлогодней травы может обойтись очень дорого

Руководитель отдела по имущественному ущербу ERGO Kindlustus Эрко Макиенко объяснил, что в Эстонии сжигать прошлогоднюю траву запрещено и что это может привести к денежному штрафу. Кроме того, не стоит забывать, что страховая фирма совсем не обязательно возместит ущерб, возникший в результате небрежного обращения с огнем. ”Если застрахованное лицо незаконно разводит костер или если при разведения костра оно проявляет грубую небрежность, в результате чего сгорает, например, его дом, то такой ущерб страховая фирма может и не возместить”, — подчеркнул он.

А что будет, если костер был разведен с соблюдением всех законов и требований по безопасности, однако, например, из-за разлетающихся искр все-таки возник пожар, который привел к имущественному ущербу? ”В таком случае, как правило, страховая фирма придет на помощь. Однако если пострадает имущество третьего лица, например, соседа, то помимо страхования жилья должно быть оформлено и расширенное страхование ответственности по страхованию жилья”, — объяснил Макиенко.

Самый большой ущерб жилью, зафиксированный в этом году, составил 50 000 евро, и он возник в результате разведения огня. Согласно статистике по ущербу ERGO за последние пять лет, количество связанных с огнем случаев образует лишь 2 процента от всех страховых случаев по страхованию жилья, однако сумма вызванного такими случаями ущерба за этот период составила целых 34 процента от всех страховых случаев, достигнув 7,3 миллиона евро. ”Это говорит о том, что вызываемый пожарами ущерб, как правило, является очень большим”, — сказал Макиенко.