24.04.2021, 10:10
ФОТО | Ты сильный! Ты красивый! Сияй! На тротуарах в Мустамяэ появились мотивационные сообщения(3)
Фото: управа Мустамяэ
Под руководством Молодежного совета Мустамяэ был запущен проект, в результате которого на тротуарах перед автобусными остановками Мустамяэ можно найти положительные и мотивирующие сообщения. Например: Ты милый! Ты сильный! Ты красивый! Тебя любят!
”Мне очень приятно, что молодые люди выступили с такой инициативой, которая бросает вызов сложной ситуации последних двух лет и призывает людей быть счастливыми и активными, — сказал Лаури Лаатс, старейшина Мустамяэ. — Надеюсь, эта инициатива будет приветствоваться в Мустамяэ, а послания, написанные от души, сделают наступающую весну еще более счастливой”.
В рамках проекта, инициированного Молодежным советом Мустамяэ, мотивационные сообщения будут располагаться возле 80 автобусных остановок в районе, а также в социальных сетях стартует тематический фотоконкурс.