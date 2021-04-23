ЧП и криминал
23.04.2021, 21:47

Полиция нашла разыскиваемую ранее 87-летнюю Марию из Кейла

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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.
Foto: Argo Ingver
Ранее полиция просила помощи в установлении местонахождения 87-летней Марии, которая ушла сегодня из дома попечения в Кейла.

Случайный прохожий увидел Марию гуляющей по лесу в деревне Охту.

Поскольку женщина показалась ему потерявшейся и она не была знакома с местностью, прохожий сообщил об этом в полицию. Скорая помощь осмотрела Марию и ее отвезли обратно в дом попечения.

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