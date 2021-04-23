23.04.2021, 20:05
В результате пожара в жилом доме в волости Мульги погиб 71-летний мужчина
Foto: Anni Õnneleid
Сегодня после обеда в волости Мульги загорелся двухэтажный дом с мансардой. По прибытию спасателей на место происшествия, из окон второго этажа и крыши виднелись языки пламени.
Пожар уничтожил квартиру на втором этаже. В квартире на первом этаже были установлены дымовые датчики.
Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 14:51. Человек, который находился около дома, получил информацию о том, что внутри здания может находиться человек.
Во время работ по тушению пожара, в доме было обнаружено тело 71-летнего мужчины.
В 19:13 пожар окончательно потушили. От чего произошло возгорание, будет установлено позже.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.