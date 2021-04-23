Майор Вячеслав Сенин — о службе в Мали и Афганистане, рисках при посещении России и потенциальной возможности вторжения РФ в Эстонию

Вячеслав Сенин родом из Тарту. По его словам, желание стать офицером возникло в 16-летнем возрасте. После окончания гимназии он прошел срочную службу и понял, что служба в армии — действительно его. В 19 лет поступил в Военную академию, которую окончил через три года. Стал младшим лейтенантом, продолжил службу. Служил в разных военных частях, был на миссии в Афганистане. Потом продолжил учебу в магистратуре, будучи капитаном, а впоследствии и майором. Сейчас он находится на своей второй международной военной операции.

В армии служат много русских ребят. Есть мнение, что в Эстонии существует ”стеклянный потолок” для русскоязычных жителей страны. Как вы это прокомментируете со своей позиции?

Сам термин ”русский”, как характеристика по отношению к местным русскоязычным жителям мне не нравится. Я себя не считаю русским. У меня русское происхождение, я из русскоязычной семьи. Но, я не чувствую какой-то особенной эмоциональной связи с ”русским миром” или чем-то таким.

Я себя не считаю русским.

Я считаю, что у нас нет какой-то институциональной или системной дискриминации, если ты из русскоязычной семьи и твой родной язык русский. В любой организации, государственной или частной, ты можешь натолкнуться на каких-то ксенофобов и у кого-то будет личная неприязнь к тебе. Но институциональной дискриминации точно нет, по крайней мере, в армии.

На своем примере могу сказать, что при поступлении в академию в списке зачислений я был первым — никто не пытался меня завалить. При окончании академии, как на основном курсе, так и в магистратуре, я был лучшим выпускником, никто не пытался меня завалить. Также по ходу службы я получал те назначения, к которым стремился. Если где-то какая-то награда меня обходила стороной, то я никогда не связывал это с тем, что мое происхождение отличается от других. И я думаю, что это главная ошибка у некоторых представителей русскоязычного населения — свои неудачи связывать с тем, что ”вот я русский, поэтому мне чего-то не досталось”.