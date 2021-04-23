Новости Эстонии
23.04.2021, 13:50

"Эстония не забудет". За годы после восстановления независимости в миссиях за рубежом участвовали свыше 3000 военных

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Jüri Ratas mõtles vähem kui 48 tunniga ümber ning ei läinud täna vaktsineerima.
Jüri Ratas mõtles vähem kui 48 tunniga ümber ning ei läinud täna vaktsineerima.
Foto: Kiur Kaasik
Сегодня спикер Рийгикогу Юри Ратас возложил венок в память о погибших военнослужащих в военном городке в Тапа и сказал, что выполнение союзнических обязанностей не ограничивается миссией в Афганистане.

”Обязанности заканчиваются, а память остается”, — сказал Ратас и добавил, что, как и памятник в Тапа, привезенный из Кэмп Бастион в Афганистане, опыт, полученный в ходе проведения военной операции, остается как с сегодняшними ветеранами, так и с ветеранами будущего.

В своей речи Ратас сослался на решение, принятое союзниками НАТО о том, что длившееся в течение 20 лет военное присутствие в Афганистане закончится осенью этого года. ”Как государство мы отправились туда, чтобы поддержать союзников в борьбе с международным терроризмом. Претворение в жизнь этой цели легло на плечи эстонских военнослужащих. Все они прекрасно справились со своей задачей”, — сказал Ратас.

”В День ветеранов мы выражаем признательность военнослужащим, которые участвовали в военных миссиях от лица Эстонии в течение более 25 лет”, — сказал Ратас. По его словам, военные миссии за рубежом — это значительная часть международного сотрудничества и политики безопасности эстонского государства. Он отметил, что, принимая участие в миссиях в Ираке, Ливане, Мали, на Ближнем Востоке и на Средиземном море, военнослужащие Эстонии помогают поддерживать мир во всем мире.

На сегодняшний день количество военнослужащих, участвовавших в миссиях за рубежом, превышает 3000. Десятки людей из числа этих храбрых мужчин и женщин пострадали в ходе выполнения заданий. К сожалению, 12 военнослужащих погибли. ”Эстония никогда не забудет ваши старания и жертвы, принесенные вами, а также вашими близкими, — сказал спикер Рийгикогу. — Мы высоко ценим ваш вклад в обеспечение безопасности и поддержку государственности”.

В День ветеранов мы благодарим и выражаем признательность мужчинам и женщинам, которые участвовали в военных миссиях вдали от дома и, тем самым, способствовали укреплению безопасности и международному имиджу Эстонии. Мы также благодарим семьи и родственников ветеранов. Традиция отмечать День ветеранов зародилась в 2013 году.

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