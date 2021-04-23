23.04.2021, 09:32
В Вырумаа в пруду нашли утонувшего мужчину
Foto: Anni Õnneleid
22 апреля в 11:39 сообщили, что в деревне Вана-Рооса волости Рыуге нашли утонувшего в пруду около своего дома мужчину в возрасте 40-50 лет.
Мужчина пропал со вчерашнего дня. Признаков насилия полиция на теле не нашла.
Спасатели предупреждают, что пруд у дома с крутыми и скользкими берегами может быть серьезной опасностью для тех, у кого трудности с передвижением или у кого могут произойти неожиданные нарушения здоровья.