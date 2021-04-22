22.04.2021, 20:19
ФОТО И ВИДЕО | Беларуси были переданы останки погибшего в Эстонии красноармейца(5)
Частный архив
Сегодня в посольстве республики Беларусь в Таллинне белорусской стороне были переданы для захоронения на родине останки красноармейца Градусова Михаила Артемьевича, погибшего в 1944 году в Эстонии.
Погибший воин 1920 года рождения, он родом из Чериковского района Могилевской области Белорусской ССР.
Последнее место службы бойца: стрелок, 6 рота 308 стрелковый полк 98 стрелковая дивизия, погиб 27.07.1944 (в р-не пос. Сиргала, Эстония).
Останки были найдены в 2020 году Юрием Кершёнковым, который передал их эстонскому поисково-историческому движению ”Верония”.