Поверили самозванцу: депутаты Рийгикогу встречались с фальшивым представителем Навального!

Напомним, что 18 марта в эстонских СМИ прошла информация о том, что члены Рийгикогу встретились посредством видеосвязи с представителем Алексея Навального Леонидом Волковым. Стороны обсудили последние события в России в сфере демократии и возможность оказания влияния на режим со стороны международного сообщества. Похожие встречи в формате видеоконференций прошли в Литве Латвии. Однако сам Леонид Волков заявил, что от его имени с депутатами общался самозванец.

Волков узнал о мартовском обмане лишь после того, как передача Panorāma Латвийского телевидения выпустила в эфир сюжет, в котором утверждалось, что бюро Навального теперь возглавит российский журналист Юрий Дудь. Он обвинил LTV в "возмутительном непрофессионализме", заявив, что журналисты Panorāma говорили с пранкером. Вскоре после этого LTV удалили свои твиты с анонсами сюжета и принес извинения в связи с этой ошибкой.

22 апреля председатель комиссии по иностранным делам Рихард Колс признал, что депутаты Сейма в марте общались с лже-Волковым. Своей публикации на Facebook Колс разместил также две фотографии — портрет реального Волкова и человека, с которым встречались депутаты.

"Впечатляющий масштаб операций! Но, самое интересное — "мое" лицо на видеозвонке с балтийскими парламентариями. Мне кажется, это настоящее изображение, как-то, получается, они в его Zoom-звонок вставили? Привет, эра дипфейков…" — отреагировал на это Волков. Ранее он уже писал о том, что похожие предложения о встрече получали международные организации, в том числе Парламентская ассамблея ОБСЕ. Письма от его имени рассылаются с адреса lvolkov@navalny.team, и он не имеет отношения ни к Фонду борьбы с коррупцией, ни к самому Волкову.

По мнению политика, за этой акцией стоят широко известные "пранкеры" Лексус и Вован.