Полиция предупреждает: активизировались мошенники, предлагающие своим жертвам помощь

"Если вы стали жертвой мошенничества и кто-то предложит вам платную помощь в возвращении денег, пожалуйста, свяжитесь с полицией и проконсультируйтесь до того, как делать переводы или сообщать свои личные данные. Мошенники используют возможность обмануть человека, один раз попавшего в сложную ситуацию, и во второй раз, злоупотребляя желанием жертвы вернуть потерянное", — сказал руководитель службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас.

В конце сентября 2020 году 41-летний житель Таллинна познакомился в интернете с женщиной, которая через несколько недель общения познакомила его со своим братом, занимающимся инвестированием в криптовалюту.

С октября прошлого года по январь 2021 года мужчина при помощи маклеров, с которыми он общался по Скайпу и интернету, создал на сайте titantradeclub.com счет. С помощью маклеров он сделал переводы со своих банковских счетов через сервисы купли-продажи криптовалюты Krtiptomat и Mercuryo на платформу titantradeclub.com в сумме 52 892,45 евро. Когда он захотел забрать деньги, это не удалось, и у него стали под разными предлогами требовать новых платежей.

В конце марта 2021 года с этим же мужчиной по Скайпу связался человек, предложивший помощь в возвращении денег, потерянных на titantradeclub.com. Пострадавший должен был зарегистрироваться на сайте yozay.com, куда, как утверждалось, были переведены деньги с платформы titantradeclub.com. В апреле мужчина перечислил со своих счетов через сервисы купли-продажи криптовалюты Mercuryo и Binance под предлогом оплаты за услуги еще 30 105 евро, но обещанных денег не получил. Мужчина обратился в полицию и 20 апреля было начато уголовное делопроизводство о мошенничестве.