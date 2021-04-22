Новости Эстонии
22.04.2021, 16:50

СМИ: Эстония должна была стать базой для испытания вакцины Pfizer, но израильский премьер переубедил директора Pfizer

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Foto: Debbie Hill/Pool via REUTERS
Эстонию могли бы выбрать первой страной, которая получит вакцину от COVID-19 компании Pfizer, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и бывший посол Израиля в США Рон Дермер убедили гендиректора Pfizeri Альберта Бурла в том, что опыт жизни Израиля в условиях чрезвычайного положения и разнообразие населения делают эту страну лучшим выбром, пишет израильское издание Israel Hayom.

Как сообщает Israel Hayom, Нетаньяху провел около 30 телефонных разговоров с главой Pfizer Бурла, в которых принимал участие и бывший посол Израиля в США Дермер.

Посол также отдельно вел переговоры с Pfizer, чтобы убедить последнего выбрать Израиль в качестве базы для испытаний вакцины.

Нетаньяху и Дермер отмечали, что в Израиле есть компьютерная база историй болезни жителей за 30 лет, а также разветвленная сеть клиник, где могут делать прививки быстро и эффективно. Плюсом в пользу Израиля стало и то, что это небольшая страна, но в то же время и не слишком маленькая.

Представители Pfizer в свою очередь отмечали, что Эстонии тоже отвечает всем критериям, но израильский премьер выложил на стол свои козыри: опыт работы в режиме чрезвычайного положения, который может помочь в непредвиденных ситуациях, которые могут возникнуть в ходе вакцинации. Еще большее воздействие на руководство Pfizeri имело то, что с точки зрения демографии Израиль — этнически довольно многоликая страна. Эти аргументы и склонили выбор в пользу Израиля.

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