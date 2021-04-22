ВИДЕО | Отец разрешил 11-летнему сыну сесть за руль по случаю дня рождения. Мальчик разогнался в жилом районе "до сотни"

На видеоролике видно, как один мальчик сидит рядом и снимает другого, который лихо разгоняется и маневрирует. По его собственным водителя словам, мальчики довели скорость "до сотни".

Дело было в селе Курепалу, под Тарту. Находившемуся за рулем мальчику было только 11 лет.

Полиция связалась с отцом малолетнего гонщика. Выяснилось, что именно он разрешил ребенку сесть за руль. Ему хотелось, чтобы у мальчика в день рождения было хорошее настроение.

По словам старшего участкового Тартуской полиции Анти Пейпонена, речь идет о единичном случае, и инцидент завершился профилактической беседой с отцом.

"Ребенку можно доставить радость поездки, но для этого выбрали не то место и способ. Мы посоветовали в следующий раз пойти в расположенный поблизости мотоцентр Ланге", — сказал Пейпонен.