ЧП и криминал
22.04.2021, 15:10

ВИДЕО | Отец разрешил 11-летнему сыну сесть за руль по случаю дня рождения. Мальчик разогнался в жилом районе "до сотни"

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В начале недели пользователи платформы Snapchat стали свидетелями пугающего зрелища: два мальчика выставили видео о своих скоростных поездках за рулем. Выяснилось, что разрешил покататься 11-летнему сыну одному отец мальчика, это был подарок ко дню рождения.

На видеоролике видно, как один мальчик сидит рядом и снимает другого, который лихо разгоняется и маневрирует. По его собственным водителя словам, мальчики довели скорость "до сотни".

Дело было в селе Курепалу, под Тарту. Находившемуся за рулем мальчику было только 11 лет.
Полиция связалась с отцом малолетнего гонщика. Выяснилось, что именно он разрешил ребенку сесть за руль. Ему хотелось, чтобы у мальчика в день рождения было хорошее настроение.

По словам старшего участкового Тартуской полиции Анти Пейпонена, речь идет о единичном случае, и инцидент завершился профилактической беседой с отцом.

"Ребенку можно доставить радость поездки, но для этого выбрали не то место и способ. Мы посоветовали в следующий раз пойти в расположенный поблизости мотоцентр Ланге", — сказал Пейпонен.

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