ФОТО | Какой была Нарва 80 лет назад? В новом блоге вы можете сравнить ее с современной

Город Нарва известен не только своим бурным историческим прошлым, но и относительно богатым архивом фотодокументов. В общей сложности в интернете в открытом доступе находится более 4 тысяч фотографий о Нарве, начиная с 1885 года. Многие любители нарвской старины часто выкладывают эти фото на своих страницах, справедливо гордясь былой красотой города.

Сегодня Нарва совсем не та, что была 80 лет назад. Снесены целые кварталы в старом городе, проложены абсолютно новые улицы и, глядя на старые фотографии, очень трудно понять, где и в каком месте стоял тот или иной старый дом. Фотография вроде и красивая, но обезличенная, даже старые названия улиц ничего не говорили. Вот и возникла идея вдохнуть в старые фотографии эффект присутствия.

Само техническое решение я подсмотрел у петербуржцев, которые подготовили фотоальбом к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Мне понравился их приём - совмещение прошлого и настоящего, путем наложения на старую фотографию современной, сделанной с абсолютно той же точки и с тем же ракурсом. В результате этого создаётся изображение, вызывающее эффект исторического присутствия, который переносит зрителя из сегодняшнего дня в другую эпоху.

Старые фотографии вдруг оживают. И ты чувствуешь свою сопричастность к большой истории.

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