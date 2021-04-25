Фото Нарвы
25.04.2021, 21:15

ФОТО | Какой была Нарва 80 лет назад? В новом блоге вы можете сравнить ее с современной

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2021/1973 Детский праздник у д/к имени В. Герасимова.
2021/1973 Детский праздник у д/к имени В. Герасимова.
Фотоколлаж Геннадия Афанасьева
На RusDelfi стартует новый блог, автор которого — нарвитянин Геннадий Афанасьев — показывает связь между историческим прошлым и действительностью. Делает он это в прямом смысле наглядно — с помощью коллажей, а публикует на своей страничке в Facebook.

Город Нарва известен не только своим бурным историческим прошлым, но и относительно богатым архивом фотодокументов. В общей сложности в интернете в открытом доступе находится более 4 тысяч фотографий о Нарве, начиная с 1885 года. Многие любители нарвской старины часто выкладывают эти фото на своих страницах, справедливо гордясь былой красотой города.

Сегодня Нарва совсем не та, что была 80 лет назад. Снесены целые кварталы в старом городе, проложены абсолютно новые улицы и, глядя на старые фотографии, очень трудно понять, где и в каком месте стоял тот или иной старый дом. Фотография вроде и красивая, но обезличенная, даже старые названия улиц ничего не говорили. Вот и возникла идея вдохнуть в старые фотографии эффект присутствия.

2021/1973-74, Когда то в Нарве было и такое колесо на месте сегодняшнего шведского льва

Само техническое решение я подсмотрел у петербуржцев, которые подготовили фотоальбом к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Мне понравился их приём - совмещение прошлого и настоящего, путем наложения на старую фотографию современной, сделанной с абсолютно той же точки и с тем же ракурсом. В результате этого создаётся изображение, вызывающее эффект исторического присутствия, который переносит зрителя из сегодняшнего дня в другую эпоху.

Старые фотографии вдруг оживают. И ты чувствуешь свою сопричастность к большой истории.

2021/1963 Городская доска почета.

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