Тарту представил новую общую планировку города и ждет отзывов

Мэр Тарту Урмас Клаас призывает всех тартусцев активно высказываться по общей планировке. ”Речь идет о самом важно документе по развитию Тарту, в котором мы устанавливаем направления пространственного развития города на ближайшие два десятилетия”, — сказал мэр.

Основная задача новой общей планировки — связать с городом район Тяхтвере, присоединившийся к Тарту в ходе административной реформы, и сформировать город в объемное целое. В планировке уточнены также многие другие темы, и все части общей планировки открыты для обсуждения.

Общая планировка доступна на домашней странице Тарту. Также с ней можно ознакомиться во время общественного обозрения в инфоцентре ратуши и центре по интересам Ильматсалу.

Свои отзывы можно оставить до 20 мая в цифровой книге общей планировки, отправить по электронной (Lpmko@tartu.ee) или обычной почте (Raekoja plats 3, 51003 Tartu).

С 3 мая начинаются общественные дискуссии в различных городских районах, а также состоятся обсуждения на темы походной тропы Эмайыги и немоторизованного движения. В связи с распространением коронавируса дискуссии будут проходить в интернете. Более точная информация о дискуссиях вместе с интернет-ссылками будет опубликована перед началом дискуссий на домашней странице Тарту.