Из-за падений с самокатов в нарвский травмпункт ежедневно обращаются пациенты

Специалист по коммуникации Нарвской больницы Евгения Парв говорит, что ежедневно в травмпункт обращаются один-два человека из-за полученных травм при падении с самокатов. Врачи Нарвской больницы отмечают, что в основном это молодежь. Травмы связаны с повреждением рук, ног, головы.

"Чаще всего — это так называемая асфальтовая болезнь, когда человек с самоката падает на тротуар, — рассказывает Парв. — Зачастую причина в том, что люди пренебрегают средствами защиты, о которых написано в правилах пользования самокатов Bolt. Понятно, что не каждый человек это соблюдает, и не у каждого человека для одной поездки найдется шлем".

В своем приложении Bolt действительно настоятельно рекомендует использовать шлем, а также отмечает, что пользователь должен быть старше 16 лет.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Андрей Якубович говорит, что одно из последних ДТП, связанное с электросамокатом, было зафиксировано на прошлой неделе: ”16 апреля в 19.15 полиция получила сообщение, что на Таллиннском шоссе в Нарве 17-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал с электросамоката и получил повреждения головы и челюсти”

По его словам, с начала апреля полицией было зарегистрировано еще одно происшествие. 8 апреля 17-летняя девушка, передвигаясь на электросамокате в Нарве, перепутала кнопки управления и врезалась в припаркованный автомобиль.

О том, что участились случаи обращения в травмпункт из-за падения с самокатов, мэр Нарвы Катри Райк впервые слышит от корреспондента Delfi. Она обещает навести справки по этому поводу. "Хотелось бы видеть статистику. Впервые я слышу это от вас. Ясно, что ситуация с тротуарами в Нарве не самая лучшая. И тех денег, которые мы выделяем для того, чтобы привести их в порядок, разумеется, недостаточно. Каждый сам выбирает, по какой дороге ехать. Надо быть осторожным!", — призывает мэр.