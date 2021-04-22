Рийгикогу обращается к финскому парламенту: восстановите трудовую миграцию между Эстонией и Финляндией

Текст обращения:

”Рийгикогу подчеркивает важность сотрудничества двух близких соседей и родственных народов при разрешении охватившего нас эпидемиологического кризиса. Мы поддерживаем отношения на протяжении многих лет и вместе смогли преодолеть тяжелые испытания, с которыми сталкивались наши государства.

Во время вызванного коронавирусом кризиса Эстония и Финляндия постоянно демонстрировали тесное сотрудничество, основанное на доверии и взаимопонимании. Наши правительства, государственные чиновники и эксперты постоянно поддерживают рабочие отношения, чтобы найти решения проблемам, вызванным этим кризисом. Рийгикогу благодарит Финляндию за сотрудничество и высоко ценит помощь, оказанную властями Республики Финляндия в возвращении жителей Эстонии домой из третьих государств во время первой волны вируса.

Экономики Эстонии и Финляндии тесно связаны во многих областях, и эта синергия была полезна обоим государствам. С 27 января 2021 года Республика Финляндия приняла решение прекратить трудовую миграцию. Исключение было сделано лишь в отношении представителей отдельных профессий. Это также оказывает прямое и ощутимое влияние на обычную трудовую миграцию между Эстонией и Финляндией. В тяжелом положении оказались многие жители Эстонии, работающие в Финляндии на основании трудового договора. Эти тысячи людей живут и работают в двух государствах. Такие ограничения существенно усложняют их жизнь и жизнь их семей. Рийгикогу получил тревожное обращение, подписанное 1002 людьми, которых эта ситуация затронула напрямую.