ВИДЕО | Правительство хочет провести внеочередное повышение пенсий и повысить зарплаты учителям и спасателям(88)
Кая Каллас начала с того, что правительство утвердило объявленные во вторник смягчения ограничений. "правительство смягчает ограничения осторожно", — подчеркнула она.
Каллас добавила, что приоритет правительства — позволить детям вернуться к контактному обучению, хотя до конца школьного года и осталось полтора месяца.
Теперь на сайте kriis.ee можно увидеть уровень опасности в стране и руководство к действиям в соответствии с этим уровнем.
Что касается вакцинации, то главной проблемой по-прежнему остаются поставки, так как Эстония получила меньшее количество доз вакцины, чем было обещано.
Премьер-министр добавила, что правительство обсуждает стратегию госбюджета. У Эстонии есть возможность использовать европейские деньги: 6 млн евро доступно для дополнительных инвестиций для дигитального и зеленого переворотов.
Яак Ааб сообщил, что местные самоуправления будут поддержаны 15 млн евро из фонда поддержки в связи с понижением доходов и повышением чрезвычайных расходов. Еще миллион евро будет выделен местным самоуправлениям на поддержку дистанционного обучения. Также будет предоставлена инвестиционная поддержка, желательно для предотвращения распространения вируса: например, на ремонт вентиляции.
При этом Ида-Вирумаа будет выделено больше денег, так как в уезде поступило меньше подоходного налога и правительство компенсирует это.
Ааб добавил, что правительство по-прежнему хочет провести внеплановое повышение пенсий, и чтобы в приоритетных сферах был рост зарплат — у были учителей, работников культуры, социальных работников, спасателей. Фонды зарплат должны вырасти на 3%.
Кейт Пентус-Розиманнус сообщила, что стратегия государственного бюджета будет утверждена на следующей неделе.
Она добавила, что государственный сектор собирается сокращать расходы: "Так как в прошлом тяжелом кризисном году частному сектору пришлось затянуть ремни потуже, то со стороны правительства мы хотим быть более солидарными".
О конкретных местах урезаний расходов в каждой сфере примет решение соответсвующий министр.
Танель Кийк сообщил, что правительство утвердило важное постановление, согласно которому Больничная касса будет покрывать связанные с COVID-19 расходы не за счет других услуг здравоохранения. Сфере здравоохранения будут выделены дополнительные 59,3 млн евро.
Кийк призвал молодых людей проверить, получили ли их пожилые родственники дозу вакцины от коронавируса, и если нет — записать их на вакцинацию.
"Что уж там, в последнее время распространяется много разных теорий заговора, в том числе и на уровне Рийгикогу со стороны известной оппозиционной партии (EKRE — прим. ред.), для кого использовать страхи людей — обычная вещь. Призываю положить конец этому бреду", — добавил Кийк.
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