700 новых рабочих мест: Ида-Вирумаа ждет огромной инвестиции

В пятницу представители Министерства экономики, местных властей, целевого учреждения "Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа" и компании Aquaphor International подпишут протокол о намерениях, касающийся строительства в Нарвском промышленном парке завода по производству систем очистки воды, который создаст дополнительно 700 рабочих мест и тем самым, по словам мэра Нарвы Катри Райк , Aquaphor поднимется в тройку крупнейших работодателей города.

Правда, есть одно ”но” — как говорит президент Aquaphor Джозеф Л. Шмидт, завод будет построен в Нарве в том случае, если компании удастся переманить сюда и своих главных поставщиков. И, кроме того, ей нужно привлечь инвестиции — для этого компания планирует выйти на биржу.