Кто станет новым президентом? Народ поддерживает Кальюлайд, Кальюранд и Ратаса. Им на пятки наступает неожиданный кандидат

Издание Eesti Päevaleht заказало у Turu-uuringute AS опрос, чтобы узнать предпочтения населения в отношении того, кто лучше всего, по их мнению, подходит на должность нового президента Эстонии.

Пока еще нет ни одного официального кандидата, поэтому в опрос попали имена тех, чьи шансы или желания стать президентом обсуждаются в обществе. На всякий случай были добавлены и имена тех, кто сам себя предложил (Тармо Соомере), несколько раз отрицал желание (Андрус Ансип) или может стать неожиданным компромиссом между партиями (Давид Всевиов).

Как показал опрос, больше всего, но совсем с маленьким отрывом, эстоноземельцы хотят видеть Керсти Кальюлайд на втором сроке (18% опрошенных). Ей на пятки наступает Марина Кальюранд (16% опрошенных) и бывший премьер-министр и лидер центристов Юри Ратас (15% опрошенных). Все остальные возможные кандидаты значительно отстают от этой троицы.

Предпочтения отличаются среди эстонцев и неэстонцев. Эстонцы считают лучшими кандидатами Кальюлайд (22%) и Кальюранд (17%), а русскоязычное население отдает предпочтение Ратасу (24%).

Интересно, что среди предпочтений эстонцев за третье место борются Ратас и президент Академии наук Тармо Соомере. И если о других троих уже давно говорили, как о возможных кандидатах в президенты, то высокая поддержка в марте предложившего свою кандидатуру Соомере просто удивительна.

Если академик всего за месяц смог снискать такую поддержку населения, то к тому времени, когда будут проходить выборы, у него действительно может быть шанс побороться за должность. Среди предпочтений людей с высшим образованием он занимает третьей место, опередив Ратаса, а у людей старше 75 лет — и вовсе второе.