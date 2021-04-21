ВИДЕО: Контавейт сделала 12 эйсов и победила 4-ю ракетку мира

"Первый сет получился очень напряженный. У меня были много возможностей, но я не использовала их - из 10 брейкпойнтов реализовала только 1. Против сильного соперника, такие шансы все время не возникают. Меня спасла сильная подача. Во втором сете играла намного лучше", - сказала на пресс-конференции Контавейт.