ВИДЕО: Контавейт сделала 12 эйсов и победила 4-ю ракетку мира(3)
Победительница Открытого чемпионата Австралии 2020 года Кенин не могла справиться с подачей Контавейт. Анетт сделала в матче 12 эйсов! Выход в четвертьфинал гарантировал эстонской теннисистке 12 500 евро призовых и 100 рейтинговых очков.
"Первый сет получился очень напряженный. У меня были много возможностей, но я не использовала их - из 10 брейкпойнтов реализовала только 1. Против сильного соперника, такие шансы все время не возникают. Меня спасла сильная подача. Во втором сете играла намного лучше", - сказала на пресс-конференции Контавейт.
Следующей соперницей первой ракетки Эстонии будет победительница матча Арина Соболенко (Беларусь, WTA 7) - Анна Фридзам (Германия, WTA 125).
Вторая представительница эстонского тенниса Кайа Канепи (WTA 65) в эти дни выступает на теннисном турнире в Стамбуле с призовым фондом 235 000 долларов. В первом круге Канепи победила представительницу Казахстана Зарину Дияс (WTA 90) - 6:4, 6:4.
В 1/8 финала Канепи сыграет с первой ракеткой России Вероникой Кудерметовой (WTA 29).