Теннис
21.04.2021, 19:45

ВИДЕО: Контавейт сделала 12 эйсов и победила 4-ю ракетку мира

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В Штутгарте продолжается теннисный турнир с призовым фондом 456 000 евро. В 1/8 финала Анетт Контавейт (WTA 27) победила 22-летнюю американку российского происхождения Софию Кенин (WTA 4) - 7:5, 6:4.

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2020 года Кенин не могла справиться с подачей Контавейт. Анетт сделала в матче 12 эйсов! Выход в четвертьфинал гарантировал эстонской теннисистке 12 500 евро призовых и 100 рейтинговых очков.

"Первый сет получился очень напряженный. У меня были много возможностей, но я не использовала их - из 10 брейкпойнтов реализовала только 1. Против сильного соперника, такие шансы все время не возникают. Меня спасла сильная подача. Во втором сете играла намного лучше", - сказала на пресс-конференции Контавейт.

Следующей соперницей первой ракетки Эстонии будет победительница матча Арина Соболенко (Беларусь, WTA 7) - Анна Фридзам (Германия, WTA 125).

Вторая представительница эстонского тенниса Кайа Канепи (WTA 65) в эти дни выступает на теннисном турнире в Стамбуле с призовым фондом 235 000 долларов. В первом круге Канепи победила представительницу Казахстана Зарину Дияс (WTA 90) - 6:4, 6:4.

В 1/8 финала Канепи сыграет с первой ракеткой России Вероникой Кудерметовой (WTA 29).

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