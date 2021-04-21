"Чтобы не платить налоги". Эстонские мошенники использовали новый способ отъема денег у населения

В начале апреля одна жительница Тарту получилa звонок от человека, представившегося сотрудником службы охраны банка. Мнимый сотрудник банка сказал, что на счету женщины происходят странные сделки и предложил помощь, чтобы остановить их. Для этого он попросил назвать женщину разные пароли и ПИН-коды. После завершения разговора женщина сама позвонила в банк и ей пояснили, что из банка ей никто не звонил, а со счета пропало почти 1500 евро.

7 апреля также жителю Тарту позвoнил русскоязычный человек и предложил возможность инвестировать. Мужчина присоединился к инвестиционной платформе, переслал позвонившему ему человеку копию своих документов и выписки со счета, а также перевел крупную сумму. Позже человеку сообщили, что деньги со счета пропали. Ущерб составил 18 000 евро.

19 апреля начали уголовное делопроизводство по статье о мошенничестве в Таллинне. 5 апреля 56-летнему мужчине, жителю Нымме, позвонила женщина с номера +48833566068. Женщина сообщила, что с помощью телефоннного номера мужчины создан счет криптовалюты и, если он не хочет платить налоги, этот счет надо закрыть. В тот же день мужчине позвонил человек, представившийся Дмитрием, и сказал, что поможет закрыть счет. Пострадавший дал согласие на установку программы, позволяющей дистанционный доступ к компьютер. Пострадавшему сказали также, чтобы он сам в это время не трогал компьютерную мышь После этого на его имя взяли заем в Bondora в 5700 евро и сказали, что это нужно, чтобы "подтвердить криптовалюту". Потом пострадавший увидел, что сумму перевели на счет MT_Payeer London GBRGB, а затем зашли уже на сайт Credit24, чтобы и там взять денег. В этот момент пострадавший завершил звонок и сам позвонил в Swedbank, чтобы закрыть счет.