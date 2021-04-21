Спортивные и культурные мероприятия Ида-Вирумаа получат поддержку от Фонда интеграции

Поддерживаемые мероприятия направлены на развитие экономики, предпринимательства и туризма региона, повышение его привлекательности, привлечение в регион гостей со всей Эстонии, а также содействие установлению контактов между носителями различных культурных традиций.

По результатам конкурса, поддержку получат крупные проекты, в которых примет участие не менее 1000 человек.

”Радует то, что в этом году, помимо уже ставших традиционными мероприятий, финансирование получат и новые инициативы. Центр науки AXXAA проведет в Кивиыли битву роботов. Askele Loovuskeskus создаст основанную на наследии горючего сланца постановку и покажет спектакль в августе на территории Kiviõli Keemiatööstus. По инициативе Rakvere Maraton в декабре пройдет Эстонский ночной забег — Нарвская зима. Театральный центр Vaba Lava проведет международный театральный фестиваль на тему свободы слова в театральном контексте”, — отметила руководитель сферы культурного многообразия Фонда интеграции Кристина Пиргоп.

Поддержку получат и уже ставшие популярными традиционные мероприятия, например, Дни оперы в Нарве, лыжный марафон и веломарафон в Алутагузе, Нарвский энергетический забег 2021, программа кинофестиваля ”Темные ночи” KINOFF в Ида-Вируском уезде, фестиваль Station Narva 2021 и XXIII музыкальный фестиваль Eesti Kontsert ”Музыка 7 городов”.

Содействие развитию предпринимательства и туризма в Ида-Вируском уезде, организация и развитие спортивных и культурных мероприятий являются частью реализуемой в рамках государственной стратегии регионального развития программы Ида-Вируского уезда, которую Фонд интеграции осуществляет совместно с Министерством финансов.