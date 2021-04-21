ВИДЕО | В Ласнамяэ водитель ехал по встречке и просил "свалить с дороги". Комментарий полиции

Более того, он настойчиво попросил передвигавшегося по своей полосе в правильном направлении водителя "свалить с дороги", пишет читатель.

Из видео непонятно, понял ли водитель свою ошибку или же просто объехал автомобиль по разделительной полосе. Главное, в этот раз никто не пострадал.

Ситуацию прокомментировал старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Рауль Аннука:

"Звонка об этом инциденте на 112, к сожалению, не поступило. В ситуациях, когда кто-то нарушает закон о дорожном движении, создает опасные ситуации, совершает резкие маневры, следует как можно быстрее сообщить об этом на номер Центра тревоги 112. Просто публикация видео в интернете движение безопаснее не сделает.

Водитель, совершающий подобный маневр, может быть нетрезв, может быть он очень уставшим, человеку может за рулем быть плохо со здоровьем. В таком состоянии человек опасен и для себя, и для других. В такой ситуации просим позвонить на 112 и передать информацию о номере и направление движения транспортного средства.

Если человек сразу не обратился в полицию, то подать заявление можно позже. Видео с контактными данными можно прислать Центру надзору за дорожным движением на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

Полиция устанавливает личность водителя, проведет беседу и, если на это будут основания, начнет делопроизводство. За данное нарушение, если водитель был трезв, можно получить наказание до 800 евро или лишение прав на срок до 12 месяцев".