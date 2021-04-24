"Да я умру раньше, чем верну свои деньги!": известный политик и сотни зажиточных пенсионеров бьются за свои сбережения

Член Европарламента Урмас Паэт не проявляет особой радости, когда его спрашивают, как он относится к кредитно-сберегательным компаниям.

— Следующий вопрос, пожалуйста, — быстро переводит он тему.

— А что вы думаете по поводу ERIAL?

— Пожалуйста, задайте следующий вопрос, — отрезает Паэт.

ERIAL — это попавшее впросак кредитно-сберегательное общество, которое не может своевременно выплатить более чем тысяче своих вкладчиков их сбережения в оговорённом размере. Бывший министр вложил в ERIAL крупную сумму денег, но он не единственный политик среди вкладчиков и его сумма не самая большая. В списке пострадавших особое место занимают пожилые люди.

Тема горячая и важная.