ФОТО | Горхолл после съемок "Довода" находится в плачевном состоянии: вокруг куча мусора, фонари снова разбиты

Горхолл принадлежит городу Таллинну, но договор аренды заключен с акционерным обществом AS Tallinna Linnahall, а это означает, что именно оно должно следить за территорией.

Член правления AS Tallinna Linnahall Ану Лийнсоо объяснила, что большая уборка мусора на территории Горхолла проходит весной, а уборка территории вокруг него разделена между Tаллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, управой Пыхья-Таллинна и управой Кесклинна.

Сломанные фонари, которые привели в порядок для киносъемок, теперь снова разбиты. Осколки будут собраны, а сами фонари восстановят только тогда, когда здание пройдет реновацию.

Однако на реновацию находящегося под защитой как исторический объект здания наложены ограничения, что делают эту реновацию очень дорогой. Договоры с возможными инвесторами все еще не принесли результатов, говорит Лийнсоо.

По ее словам, сотрудники Горхолла каждый день ухаживают за зданием. Часть здания сдана в аренду, внутри проходят экскурсии и съемки. В прошлом году там прошло 111 экскурсий, три съемки фильмов и еще пять более маленьких проектов.