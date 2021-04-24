Блогер RusDelfi поделилась невероятными кадрами эстонской природы(3)
Udria. Многие ли знают об этом загадочном месте на побережье Финского залива, неподалёку от курортного Narva-Jõesuu?
Udria. Загадочная, таинственная, каждый раз новая, атмосферная природа. Удивительные краски горных пород, крупный песок, глина...
Огромные камни напоминают древних викингов, боровшихся за красоту этого места. Сплетённые корни деревьев, одетые в морскую траву и мох , напоминают очертания мистических существ. Шум залива и голоса птиц здесь особенно завораживают... в лучах заката.
У каждой частички этого места есть "душа". И она зовёт вернуться обратно...
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