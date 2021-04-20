ПОДРОБНЕЕ: как будут смягчать ограничения в сфере образования, молодежной работы и спорта

Образование

С 3 мая к контактному обучению допускаются ученики с 1 по 4 класс. Учащиеся других классов и ступеней обучения остаются на дистанционном обучении.

По-прежнему контактное обучение можно проводить для учащихся с особыми образовательными потребностями. При соблюдении всех профилактических мер в здании школы могут находиться учащиеся, которым требуется поддержка опорных специалистов, кому по решению учителя для достижения учебных результатов требуются консультации, или в случае выполнения практического задания, экзамена или теста.

Решение о допуске к контактному обучению других школьных ступеней правительство будет обсуждать в дальнейшем.

Молодежная работа, деятельность и образование по интересам, а также дополнительное обучение и повышение квалификации

С 26 апреля все указанные в подзаголовке виды деятельности разрешено проводить вне помещений в группах до 10 человек. В разрешенном числе участников групповых занятий учтен также руководитель, а если групп больше одной, то они не должны пересекаться друг с другом. Ограничение на групповые занятия не распространяется на учеников одного допущенного к контактному обучению класса. Также ограничение не распространяется на прежние исключения, то есть на профессиональных спортсменов, членов сборной и кандидатов в нее, спортсменов высшей и первой лиги, деятельность, связанную с государственной обороной и внутренней безопасностью.

С 3 мая в помещениях можно проводить молодежную работу, деятельность и образование по интересам, а также дополнительное обучение и повышение квалификации в формате 2+2, то есть вместе могут заниматься до двух человек, держась от других на расстоянии не менее двух метров. Помимо прочего это означает, что разрешены парные тренировки, например, игра в теннис. На тех же основаниях разрешены тренировки и в бассейне. Групповые тренировки запрещены.